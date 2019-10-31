وسائل إعلام اسرائيلية: إغلاق المجال الجوي الى الشمال من حيفا أمام حركة الطائرات المدنية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بـ"إغلاق المجال الجوي الى ​الشمال​ من حيفا أمام حركة ​الطائرات المدنية​"، مشيرة الى أنه "تمّ الطلب من الطائرات التي أقلعت من مطار حيفا العودة".

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