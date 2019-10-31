خارجية تركيا تستدعي سفير فرنسا إثر تبني برلمانها مشروع قرار يدين عملية تركيا بسوريا

استدعت ​وزارة الخارجية التركية​ سفير ​فرنسا​ لدى أنقرة شارل فري على خلفية تبني البرلمان الفرنسي مشروع قرار يدين عملية "نبع السلام" التي تنفذها ​تركيا​ في ​سوريا​.

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