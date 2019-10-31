دائرة الإعلام في القوات نفت نفيا تاما أن عناصر من القوات طوقت مكتب نبيل نقولا

نفت الدائرة الإعلامية في "حزب القوات اللبنانية" نفيًا تامًّا ما ورد على لسان النائب السابق نبيل نقولا من أنّ "عناصر من "القوات اللبنانية" تطوِّق مكتبه".
وأكّدت في بيان، أنّ "ما قاله عار من الصحة تمامًا"، داعيةً الأجهزة الأمنية إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة". وأعربت عن أسفها لـ"هذا الكم من الإفتراءات والتضليل الّذي تتعرّض له "القوات".
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