دائرة الإعلام في القوات نفت نفيا تاما أن عناصر من القوات طوقت مكتب نبيل نقولا

نفت الدائرة الإعلامية في "​حزب القوات اللبنانية​" نفيًا تامًّا ما ورد على لسان النائب السابق ​نبيل نقولا​ من أنّ "عناصر من "القوات اللبنانية" تطوِّق مكتبه".

وأكّدت في بيان، أنّ "ما قاله عار من الصحة تمامًا"، داعيةً ​الأجهزة الأمنية​ إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة". وأعربت عن أسفها لـ"هذا الكم من الإفتراءات والتضليل الّذي تتعرّض له "القوات".