مجلس أوروبا يندد بوضع المهاجرين في اليونان









اسماء السيد - آثينا: دعا مجلس أوروبا اليونان الخميس إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" لمواجهة وضع "متفجر" في مخيمات المهاجرين في جزر بحر إيجه، كما انتقد مشروع قانون مثير للجدل بشأن طالبي اللجوء، من المتوقع التصويت عليه مساء الخميس في البرلمان.

وأعربت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونيا مياتوفيتش، بعد زيارة دامت خمسة أيام إلى مخيمات ليسبوس وساموس الأكثر ازدحاماً في جزر بحر إيجه، عن "الصدمة إزاء الشروط الصحية المروعة" التي يعاني منها طالبي اللجوء.

وحذرت في مؤتمر صحافي قبل ساعات من تصويت البرلمان على مشروع قانون يشدد إجراءات منح اللجوء، من أنّ "الصورة مروعة لأوروبا في القرن الـ21".

واشارت إلى أنّ "وضع المهاجرين، بينهم طالبو اللجوء، متفجر في الجزر اليونانية" وعلى "حافة الكارثة".

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ويعيش نحو 34 ألف شخص في مخيمات منتشرة في خمس جزر يونانية، علماً أنّ سعتها لا تتخطى 6300 شخص.

ودعت المفوضة إلى اتخاذ "تدابير عاجلة لمواجهة ظروف مروعة يعيش فيها آلاف من البشر".

ولفتت إلى "وجود نقص فاضح في الرعاية الطبية المناسبة في هذه المخيمات التي زرتها والمكتظة إلى حد كبير، حيث ينتظر الناس لساعات للحصول على الطعام والذهاب إلى الحمامات، إن كان هناك حمامات".

وسبق لعدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية أن استنكرت سبل عيش المهاجرين واللاجئين في المخيمات اليونانية.

وعادت اليونان في 2019 لتكون أبرز باب دخول للمهاجرين إلى أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ 2016.