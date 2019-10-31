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بعد أكثر من 30 ألف رحلة.. بوينغ تسحب "طائرات الشقوق"

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بوينغ.. مشكلات بالجملة أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأميركية "بوينغ"، الخميس، أنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى 50 من طائراتها "بوينغ 737 إن جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها.

وأوضح ناطق باسم المجموعة لـ"فرانس برس"، أن "نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن أقل من 5 بالمئة منها، أي نحو 50 طائرة، تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.

ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق، بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

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وكانت السلطة الأميركية لسلامة النقل أمرت مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات "بوينغ 737 إن جي"، التي قامت بأكثر من 30 ألف رحلة.

ويأتي ذلك بينما تواجه مجموعة "بوينغ" تبعات حادثي تحطم طائرتين "737 ماكس"، أوديا بحياة 346  شخصا.

وأوقفت الشركة عمل هذا الطراز من الطائرات بعد حادثي الطائرتين الإثيوبية والماليزية، فيما قال خبراء فنيون إن هناك بعض العيوب في عمل الطائرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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