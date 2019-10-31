بعد أكثر من 30 ألف رحلة.. بوينغ تسحب "طائرات الشقوق"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بوينغ.. مشكلات بالجملة

وأوضح ناطق باسم المجموعة لـ"فرانس برس"، أن "نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن أقل من 5 بالمئة منها، أي نحو 50 طائرة، تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.

ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق، بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

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وكانت السلطة الأميركية لسلامة النقل أمرت مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات "بوينغ 737 إن جي"، التي قامت بأكثر من 30 ألف رحلة.

ويأتي ذلك بينما تواجه مجموعة "بوينغ" تبعات حادثي تحطم طائرتين "737 ماكس"، أوديا بحياة 346 شخصا.

وأوقفت الشركة عمل هذا الطراز من الطائرات بعد حادثي الطائرتين الإثيوبية والماليزية، فيما قال خبراء فنيون إن هناك بعض العيوب في عمل الطائرات.