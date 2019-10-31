شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: أسعار اللحوم انخفضت بشكل كبير ويجب حماية البلاد من مافيا الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن سوق اللحوم فى مصر يشهد انتعاشة كبيرة على مدار الشهرين الماضيين، بعدما وصلت الانخفاضات في الأسعار إلى 30 و40%، نتيجة التوسع فى استيراد اللحوم الحية من السودان، وقد كان لذلك أثر كبير في انخفاض الأسعار.

وأضاف فؤاد لليوم السابع، خلال الأيام الماضية تم تداول معلومات عن أن حمى الوادى المتصدع تصيب الماشية في السودان، الأمر الذي يترتب عليه وقف الاستيراد، مع العلم أن هناك مصالح لأفراد وشركات من وراء وقف الاستيراد من السودان، مثل العاملين في مجال استيراد اللحوم المجمدة، وأصحاب مزارع الدواجن الكبيرة ، بما يساهم فى رفع الأسعار بصورة قد تؤثر على المواطن ، خاصة شرائح الفقراء ومحدودى الدخل، الذين بدأوا يشعروا خلال الفترة الأخيرة بانخفاضات الاسعار وانعكاساتها المباشرة على حياتهم اليومية.

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وكشف فؤاد، أنه تقدم بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، و نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بخصوص، بشأن ما يتم تداوله من معلومات دقيقة ترتبط بالأمن القومي الغذائي للمواطنين، وصحتهم وسلامتهم تستلزم الوقوف على حقيقتها، متسائلا عن حقيقة انتشار مرض حمى الوادي المتصدع الذى يصيب الماشية في السودان، وهل انتشر بصورة وبائية تستلزم وقف الاستيراد من السودان.