شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زعيم المعارضة التركية: من يملك المال لا يؤدى الخدمة العسكرية فى بلادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت منصات تركية معارضة، فيديو لرئيس المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، يكشف فيه عمليات الفساد التى تشهدها الخدمة العسكرية فى تركيا خلال الفترة الراهنة.

وقال زعيم المعارضة التركية، فى مقطع الفيديو :" علينا أن نبحث عن العدالة في أماكن أخرى، من لديه المال يدفع ولا يذهب لأداء الخدمة العسكرية يدفع بدل ولكن من لا يمتلك المال يذهب لأداء الخدمة العسكرية".

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وطرح زعيم المعارضة التركية سؤال فى مقطع الفيديو المتدوال قائلا :"هل حصل الشاب التركى على حقه؟.. لا، أخاطب أصدقائي رؤساء مجموعات الأحزاب أعدوا اقتراح قانون إذا ذهب أي شخص لأداء الخدمة العسكرية ولم يقم بدفع بدل الخدمة ، على وزارة الدفاع أن تقوم بسداد أقساط الضمان الاجتماعي له