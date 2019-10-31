شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زعيم المعارضة التركية: من يملك المال لا يؤدى الخدمة العسكرية فى بلادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت منصات تركية معارضة، فيديو لرئيس المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، يكشف فيه عمليات الفساد التى تشهدها الخدمة العسكرية فى تركيا خلال الفترة الراهنة.
وقال زعيم المعارضة التركية، فى مقطع الفيديو :" علينا أن نبحث عن العدالة في أماكن أخرى، من لديه المال يدفع ولا يذهب لأداء الخدمة العسكرية يدفع بدل ولكن من لا يمتلك المال يذهب لأداء الخدمة العسكرية".
وطرح زعيم المعارضة التركية سؤال فى مقطع الفيديو المتدوال قائلا :"هل حصل الشاب التركى على حقه؟.. لا، أخاطب أصدقائي رؤساء مجموعات الأحزاب أعدوا اقتراح قانون إذا ذهب أي شخص لأداء الخدمة العسكرية ولم يقم بدفع بدل الخدمة ، على وزارة الدفاع أن تقوم بسداد أقساط الضمان الاجتماعي له
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. زعيم المعارضة التركية: من يملك المال لا يؤدى الخدمة العسكرية فى بلادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.