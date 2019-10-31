شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أردوغان يتوسل إلى نواب حزبه حضور جلسات البرلمان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو يتوسل لنواب حزبه العدالة والتنمية فى البرلمان التركى لحضور جلسات البرلمان.

وقال رجب طيب أردوغان،"مجموعتنا البرلمانية لدي رجاءٌ إليكم، أطلب منكم إدارة العمل التشريعي في اللجنة البرلمانية والجمعية العامة بأقصى قدر من الدقة بطريقة لا تسمح بوجود فجوات أو أية أخطاء بسيطة".

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وتابع أردوغان،"أرجوكم لا تضعوا مجموعتنا البرلمانية في مأزق عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماعات، في البداية، يجب اكتمال النصاب القانوني للاجتماعات، ثم يأتي بعد ذلك اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ القرارات، يجب أن نكون معًا حتى لا تسخر منا المعارضة، هذا ما يتناسب مع الحزب الحاكم".

وأضاف أردوغان لنواب حزبه،"إخوتي الأعزاء، لقد انتخبتنا الأمة لكي نكون هنا من أجل ذلك، أما إذا لم نفعل ذلك، فلن نستطيع الهروب من المسئولية أو دعوني أتحدث بشكل أكثر بصراحة لا يمكننا بذلك أن نُحلل ما نحصل عليه من أموال نظير عملنا".