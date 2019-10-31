ضمن "حياة كريمة".. قافلة طبية مجانية بـ"عرابة أبو الدهب" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عن تنظيم مديرية الشئون الصحية لقافلة طبية مجانية بقرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك يومي السبت والأحد 2 و 3 نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الشئون الصحية بسوهاج، اليوم الخميس، إن القافلة تقدم الخدمات الطبية بمقر الوحدة الصحية بعرابة أبو الدهب، في 8 تخصصات مختلفة وهي باطنة، أسنان، رمد، نساء وتوليد، جلدية، عظام، تنظيم أسرة، أطفال، مضيفًا أنه يتم توقيع الكشف الطبي وعمل التحاليل الطبية وصرف الأدوية اللازمة لجميع التخصصات مجانًا.
وكشف وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تنظيم حملات تنظيم الأسرة بالمجان لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة.
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