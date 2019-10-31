بهدف قمع المظاهرات.. تركيا ترسل مواد لمكافحة الشغب هدية للداخلية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أفاد مصدران رفيعان في الحكومة العراقية بإرسال الحكومة التركية طائرتين محملتين بمواد لمكافحة الشغب "هدية لوزارة الداخلية العراقية"، وشملت المواد ملابس عسكرية ضد الشغب وغاز مسيل للدموع و عصي المكافحة، بحسب ما نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقبل يومين، أطلقت القوات العراقية الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية.

وتحولت الاحتجاجات إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد، ويطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.

قالت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية بلغت 100 قتيل و 5500 جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية.

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وأضافت المفوضية في بيان لها أن 343 تم الإفراج عنهم من إجمالي 399 معتقلا، فضلا عن تضرر 98 من الممتلكات العامة والخاصة.

ودعت المفوضية المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الالتزام التام بسلمية التظاهرات، والابتعاد عن أي أعمال عنف مقصودة أو غير مقصودة، قد تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين الطرفين.

ودعت المفوضية إلى عقد موتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لوضع الحلول الواقعية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية من قبل الحكومة العراقية، وفق أسقف زمنية محددة وبما ينعكس على واقع حقوق الإنسان في العراق.

وطالبت المفوضية الحكومة العراقية بتعويض الشهداء والجرحى والمعتقلين ماديا ومعنويا عما لحق بهم من أضرار.