مقتل ثلاثة دواعش في كمين غرب كركوك في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ) أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي بكمين جنوب غرب محافظة كركوك. وقالت هيئة الحشد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي نصبت كمينا محكما لعناصر بتنظيم داعش الإرهابي في قرية تل الجول جنوب غرب كركوك، مما أسفر عن قتل ثلاثة عناصر بالتنظيم".

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