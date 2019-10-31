الجزائر والسنغال تؤكدان أهمية ترقية العلاقات الثقافية المشتركة

أكد حسن رابحي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية وزير الثقافة بالنيابة، وعبد الله ديوب وزير الثقافة السنغالي رغبتهما المشتركة في ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر والسنغال.
وبحسب بيان لوزارة الثقافة الجزائرية، فإن رابحي وديوب أكدا - في لقائهما بالجزائر العاصمة اليوم /الخميس/ - الأهمية التي يوليانها لاتفاق التعاون الثقافي
للقواسم الثقافية والتاريخية والدينية بين البلدين وإعطاء محتوى اقوى لهذه العلاقات.
وأكد رابحي على إرادة الجزائر والسنغال في الارتقاء بالتعاون الثقافي بين البلدين بالنظر
من جانبه، أبرز وزير الثقافة السنغالي الديناميكية الدبلوماسية والتقارب الثقافي بين البلدين والشعبين، موضحا أنه استعرض مع الوزير الجزائري سبل تفعيل الاتفاقيات الموجودة بين البلدين في المجال الثقافي لتعزيز وتكثيف التبادل في مختلف القطاعات المتعلقة بالثقافة.
يذكر أن الوزير السنغالي يزور الجزائر حاليا في إطار مشاركة بلاده كضيف شرف بالدورة الـ24 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب.
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