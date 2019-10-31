نائب رئيس الوزراء البحريني يبحث مع وزير الخارجية التشيكي التعاون بين البلدين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة اليوم الخميس مع وزير خارجية التشيك توماش بيترشك، بمقر إقامته في البحرين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، كما ناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المسئول البحريني - حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" - دعم العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في شتى المجالات، والحرص المتبادل على تطويرها وتعزيز التعاون المشترك نحو آفاق جديدة وأرحب تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

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واستذكر النتائج الإيجابية التي أثمرت

عن زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية، عام 2013 والتي التقى خلالها بنظيره التشيكي آنذاك والوزراء وكبار المسؤولين، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين والتي تم من خلالها الاتفاق على التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، وضرورة إيلاء اهتمام خاص بالتعاون الثنائي في تصنيع المعادن والألومنيوم وصناعة البتروكيميات، والهندسة والبناء وإدارة المياه والطاقة والبنية التحتية.



وأوضح أن التشيك تعد واحدة من الدول المهمة والفاعلة ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي، شأنها في ذلك شأن مملكة البحرين التي تتمتع بالعديد من المميزات المهمة ذات الأبعاد الاستراتيجية كالموقع الجغرافي الذي يتوسط المنطقة وما يترتب على ذلك من كونها بوابة لممارسة الأعمال بسهولة ويسر، ولذلك فإنه لابد من الاستثمار إيجاباً في الفرص الواعدة التي يتمتع بها كلا البلدين، وبخاصة في المجالات التجارية والتكنولوجية والصناعية والسياحية والصحية.



من جانبه، أعرب توماش بيترشك، عن شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، على اهتمامه بتطوير العلاقات البحرينية التشيكية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً للبحرين وشعبها اضطراد التقدم والازدهار.