الهجرة الدولية تسعى لفتح مكاتب جديدة في السودان

قالت كاثرين نورثينق رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، إن المنظمة تسعى إلى فتح 3 مكاتب أخرى بالسودان، كما تتطلع إلى إعداد قاعدة بيانات عن اللاجئين للمساعدة في وضع الخطط، وتقديم الدعم اللازم لهم وإعادةتوطينهم ودمجهم في المجتمع.
واستقبلت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله اليوم الخميس، المسئولة في المنظمة الدولية للهجرة، وأشادت بجهود المنظمة في تقديم العون الإنساني للنازحين السودانيين والمساعدة فيالعودة إلى مناطقهم والاندماج في المجتمع.
من جانبها، استعرضت كاثرين نورثينق مهام المنظمة في السودان، في مجال دعم النازحين السودانيين واللاجئين وبناء مساكن وتوفير المياه والتدريب، وكذلك في مساعدة ودعم ضحايا تجارة البشر.
وقالت إن المنظمة سوف تقوم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم دعم للسودان بعد تحقيق السلام.
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