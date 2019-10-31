بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير الهندية

بدأت الحكومة الهندية، تنفيذ قرارها بإلغاء وضع الحكم الذاتي لكشمير، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الذي يقود استراتيجية التعامل مع كشمير - إن حلم دمج جامو وكشمير تحقق

.. وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية -.وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قرر في أغسطس 2019، تغيير وضع كشمير وتشديد قبضته على المنطقة التي تطالب بها أيضًا باكستان، ما أثار الغضب والاستياء مع استمرار الصراع المسلح الدائر منذ نحو 30 عامًا.ونددت إسلام أباد، التي تطالب بالسيادة على إقليم كشمير بالكامل، بالخطوة الهندية، كما انتقدتها الصين التي تخوض منذ عقود نزاعا منفصلا مع الهند بخصوص الجزء المسمى لداخ في كشمير، لتغييرها وضع الإقليم بشكل منفرد.