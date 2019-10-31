الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا

أكدت الصين اليوم الخميس أهمية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع جنوب إفريقيا، ودعم المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لبعضهما البعض بشكل حازم، وتقاسم فرص التنمية، وتقوية التبادلات الشعبية والثقافية والعمل معا من أجل حماية التعددية والمصالح المشتركة للدول النامية.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان" مع نائب رئيس جنوب إفريقيا "ديفيد مابوزا" عقب حضورهما الجلسة السابعة للجنة الوطنية الثنائية بين الصين

وجنوب إفريقيا في العاصمة (بكين).وقال شان إن الصين وجنوب إفريقيا دولتان ناميتان رئيسيتان وسوقان ناشئتان، وتعتبر كل منهما الأخرى شريكة استراتيجية مهمة، وإن العلاقات بين البلدين تجاوزت النطاق الثنائي مع زيادة التأثير الاستراتيجي والعالمي.وأضاف شان أن اللجنة الوطنية الثنائية بين الصين وجنوب إفريقيا لعبت دورًا مهمًا في تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشددا في الوقت نفسه على أن الصين ستواصل العمل مع الجانب الإفريقي لرفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع أفريقيا إلى مستوى جديد وبناء مجتمع ذي مصير مشترك أوثق بين الصين وأفريقيا.من جانبه، قال نائب رئيس جنوب أفريقيا "ديفيد مابوزا" إن بلاده تقدر التعاون مع الصين في الشؤون الدولية والإقليمية، وستنظر إلى شواغل الجانب الصيني وتتعامل معها بطريقة تتناسب بشكل أفضل مع تنمية العلاقات بين البلدين.واتفق الجانبان من حيث المبدأ على تأسيس لجنة فرعية للاقتصاد البحري في أقرب وقت ممكن.