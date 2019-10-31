وزيرة خارجية السودان تشيد بالعلاقات مع الكويت

أشادت وزيرة خارجية السودان، أسماء محمد عبد الله، بالعلاقات الثنائية مع الكويت، ودعمها للسودان في مختلف المجالات، داعية إلى تقديم مزيد من الدعم في المجالين الاقتصادي والزراعي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، أن

عبد الله استقبلت بسام مبارك القبندي، سفير دولة الكويت في الخرطوم، الذي أكد أن بلاده ستقوم بزيادة استثماراتها في مجالي الزراعة وصناعة السكر بالسودان.وأكد أهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مجال التدريب بين السودان والكويت.من جهة أخرى، التقت وزيرة خارجية السودان سفير موريتانيا في الخرطوم الحسين عبدالله ولد الدية، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين الدولتين.وقال السفير الموريتاني إن هناك فرصًا كبيرة لمشروعات مشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات.