وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس في تصويت تاريخي على مشروع قانون يقر رسميًّا إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أنه تم تمرير القرار بموافقة 232 نائبًا مقابل رفض 196. تمرير القرار بموافقة 232 نائبًا مقابل رفض 196.

ووافق النواب الأمريكى على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار تحقيقات عزل دونالد ترامب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. "النواب الأمريكي" يقر إجراءات عزل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.