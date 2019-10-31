إخلاء مسجد في مدينة كولونيا الألمانية إثر تهديد

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إخلاء مسجد في مدينة كولونيا بعد تلقي مكالمة تهديد.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كولونيا، الواقعة غربي ألمانيا، إنه يتم اتخاذ إجراءات شرطية حاليا في المسجد.

وكان قد تم إخلاء المسجد في يوليو الماضي أيضا بعد تهديد بتفجير قنبلة.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، هاجم شاب ألماني كنيسا يهوديا في مدينة هاله، شرقي ألمانيا وأطلق النار على المارة بعد أن فشل في اقتحام المبنى ما أدى إلى مقتل شخصين.

ويثير هذا النوع من الهجمات تنديدا واسعا داخل الطبقة السياسية الألمانية التي تخشى صعود اليمين المتطرف. اقرأ أيضا... مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة هاله الألمانية

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