عاجل.. جمعية المصارف اللبنانية تؤكد فتح أبواب البنوك غدا

وكانت جمعية المصارف، قد أعلنت في يوم الاثنين 21 من أكتوبر الجاري، استمرار إغلاق البنوك.

ويذكر أن أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، بيانا، أوضحت فيه أن أبواب المصارف ستبقى مغلقة الاثنين، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا في ضوء المساعي الدؤوبة، التي تبذلها مختلف السلطات.

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وقالت الجمعية، في بيانها، إنه مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مغلقة.

وأعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان له، تأييده للحراك الشعبي الذي انطلق، بوم الخميس 17 من أكتوبر الجاري، والذي انتشر في كل المناطق اللبنانية، وشاركت فيه كل فئات وأطياف المجتمع اللبناني.

واعتبر أن هذا الحراك ردة فعل عفوية لسياسات اقتصادية خاطئة تبنتها الحكومة منذ إقرار موازنة عام 2019، ولا تزال تتبعها متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب اللبناني، الذي أصبح بأكثريته تحت خط الفقر والمعاناة.