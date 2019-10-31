كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اليونسكو" تدرج الشارقة ضمن شبكتها للمدن المبدعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، عن إدراج مدينة الشارقة إلى جانب 5 مدن عربية أخرى، ضمن شبكتها للمدن المبدعة، والتي تجمع المدن التي تتخذ من الإبداع أساساً لتقدمها وازدهارها.

وقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، الشارقة وخمس مدن عربية في شبكتها للمدن المبدعة، بصفتها مدينة الحرف والفنون الشعبية، وهذه المدن تتخذ من الإبداع أساساً لتطورها، وذلك في مجالات الموسيقى والفنون والحرف الشعبية والتصميم والسينما والأدب والفنون الإعلامية وفن الطبخ.

وجاء في بيان المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمدن الموافق 31 أكتوبر، أن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة ستضم كلاً من العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة السليمانية العراقية بصفتهما مدينتي الأدب، ومدينتي رام الله الفلسطينية والصويرة المغربية بصفتهما مدينتي الموسيقى، ومدينة المحرّق بالبحرين عن فئة التصميم، والشارقة بالإمارات بصفتها مدينة الحرف والفنون الشعبية.

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وبشكل إجمالي بلغ عدد المدن المبدعة الجديدة، التي يتم إدراجها بالشبكة 66 مدينة، بحسب بيان المنظمة الذي نشرته على موقعها.

وتلتزم مدن اليونسكو المبدعة بوضع الثقافة في صميم استراتيجياتها الإنمائية، وتبادل أفضل الممارسات فيما بينها.