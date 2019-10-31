وكالة: مركبات مدرعة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا

شوهدت مركبات مدرعة من القوات الأمريكية، اليوم الخميس، قرب الحدود السورية التركية في منطقة بشمال شرق سوريا، ومنذ أن أعلنت الإدارة الأمريكية قرارها الانسحاب من المنطقة، لم تكن بهذه المنطقة قوات أمريكية.

وأوضح مصدر عسكري بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد، أن الدورية تمت بين بلدة الرميلان وبلدة القحطانية على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب، وأضاف أن الدوريات لن تكون لمرة واحدة فقط، حسب ما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية.

ولم يتسن الوصول لمدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية للتعليق، وشوهدت المركبات خارج بلدة القحطانية، التي تبعد نحو ستة كيلومترات إلى الجنوب من الحدود.

وصرح المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدةـ، الكولونيل مايلز كاجينز، ردا على سؤال عن تحركات القوات "كل العمليات العسكرية للتحالف تتم دون مواجهة مع القوات الأخرى العاملة في المنطقة".

وتابع الكولونيل مايلز كاجينز: بدأنا في إعادة انتشار لقوات التحالف إلى منطقة دير الزور بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية لزيادة الأمن، ومواصلة مهمتنا لهزيمة فلول داعش.

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وقال الجيش الأمريكي، الأسبوع الماضي، إنه يعزز مواقعه في سوريا بعتاد إضافي بما يشمل قوات مشاة ميكانيكية لمنع استيلاء فلول تنظيم "داعش" أو أي جهة أخرى على حقول النفط.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن عددا قليلا من القوات الأمريكية سيبقى في المنطقة بسوريا، التي لديهم نفط فيها.