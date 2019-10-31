كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تضغط علي قطر للحصول علي قطعه من كعكة كاس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد عزاري جهرومي، إن بلاده تعرض على قطر فرصة لتوظيف شركات من الجمهورية الإسلامية للعمل مع الإمارة الصغيرة في الخليج العربي استعدادًا لكأس العالم 2022، وفقًا لتقرير صادر عن أى أل أن أيه.

ومن غير المرجح أن تلعب إيران دورًا في الإجراءات الرسمية لبطولة كرة القدم، ما لم يتم إعفائها من نظام العقوبات الصارمة الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة ولكن هناك إمكانية لشركات خارجية، بما في ذلك تلك التي تقدم المواد الغذائية والبناء مثل الصلب والأسمنت، للعب دور في الاستعداد لهذا الحدث الكبير.

فقد التقى الوزير الإيراني مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات الحالي (2019).

وبحسب ما ورد لمح جهرومي إلى الحصول على دور أكثر أهمية لشركات الاتصالات الإيرانية في قطر، قائلاً "إن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية للشركات في هذا القطاع [الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات] لا يتناسب مع الأجواء الودية [بين إيران وقطر]".

Advertisements

وبعد المقاطعة العربية لقطر في ظل دعم الأخيرة للإرهاب، أثبتت إيران أنّها حليفة لقطر، وأعلن رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الكامل لتنمية العلاقات مع إيران في مجال التكنولوجيا والابتكار وكذلك دعمها للتعاون المتزايد بين الوزارات المعنية.

وقد أعلن رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الكامل لتنمية العلاقات مع إيران في مجال التكنولوجيا والابتكار وكذلك دعمها للتعاون المتزايد بين الوزارات المعنية.

وتحت عنوان "مدن ذكية آمنة" ، يقدم معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات الحالي 2019 نسخة من معرض المدينة الذكية الذي أقيم بالشراكة مع فيرا برشلونة. يحضره أكثر من 300 عارض تكنولوجيا و 100 شركة ناشئة و 300 خبير ورجل أعمال في مجال التكنولوجيا يعد هذا التجمع بمثابة محطة واحدة للمشاركين لعرض التقنيات الذكية التخريبية.