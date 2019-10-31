كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد استمرارها في دعم التحالف العربي باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، عن تجديد دعمها للتحالف العربي في اليمن، وذلك في أعقاب رحيل قواتها من عدن.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الأمارتية، أنور قرقاش، أن أبناء الإمارات يستمرون في دعم تحالف الحزم والعزم.

وقال وزير الخارجية الأماراتية في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التدوينلت القصيرة "تويتر"، جدد فيه دعمه للتحالف العربي في اليمن، واصفا إياه بـ"تحالف الحزم والعزم".

وذكر قرقاش: تعود قواتنا العاملة في عدن بعد إنجاز مهامها العسكرية بكل شرف وفخر وتضحية، هي قوة النصر وطلائع التحرير المظفر، حرروا عدن وأنقذوها ومحيطها من براثن الحوثي، تعود القوة بفخر لأرض العز والفخر، ويستمر إخوانهم من أبناء الإمارات في دعم تحالف الحزم والعزم.

وقال قرقاش في تغريدة له قبل يومين، إن الإمارات العربية المتحدة ستبقى في ظهر المملكة العربية السعودية، لتحقيق أهداف التحالف العربي في اليمن.

وكتب قرقاش، في تغريدة له على "تويتر"، يوم الأحد الماضي: القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، وكلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف"، مضيفا: "تواصل الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق.

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وأعلنت قوات التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، إعادة تموضع قواته في مدينة عدن اليمنية، وإعادة انتشارها، كما أشادت قيادة التحالف بجهود كل القوات، وفي مقدمتها القوات الإماراتية.

وأشادت قيادة قوات "التحالف" بكل الجهود، التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية؛ وقالت إنها "أسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار".

وشهدت المدينة، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.