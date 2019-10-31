كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق الرئيس الأمريكي على تصويت "الكونجرس" لعزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، على تصويت مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، الذي وصف بـ"التاريخي" لإجراءات عزل الرئيس الأمريكي.

وكتب الرئيس الأمريكي، في تغريدات عبر حسابه الشخصي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، واصفاً إجراءات عزله، بأنها "أكبر مطاردة ساحرات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "خدعة المساءلة والعزل، التي يطرحها مجلس النواب تلحق الضرر البالغ بسوق الأوراق المالية الأمريكي، لكن الديمقراطيون لا يهتمون".

هذا وقد علق البيت الأبيض على قرار مجلس النواب الأمريكي، قائلاً: "الديمقراطيون لم يفعلوا أي شيء، إلا الانتهاك الصارخ غير المقبول للوائح وقوانين مجلس النواب، بمضيهم قدما في إجراءات العزل".

وأقر مجلس النواب الأمريكي في تصويت تاريخي، على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيقات، بشأن عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ويواجه ترامب تحقيقا بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحثه على التحقيق مع أسرة "بايدن" بشأن عمل هنتر مع مجموعة بوريزما الأوكرانية للطاقة.

Advertisements

وتجري اللجان، التي يرأسها الديمقراطيون تحقيقا يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة وابنه هنتر بايدن، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

​وفي إطار التحقيق يتحرى النواب ما إذا كان ترامب حجب مساعدات أمنية قدرها 391 مليون دولار، إلى أن يعلن زيلينسكي، التزامه بإجراء تحقيق كما يتحرون صحة افتراض بأن أوكرانيا وليس روسيا هي، التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر، في وقت سابق، بالسعي وراء عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما رفض مجلس النواب مشروع قانون تقدم به نواب جمهوريون، يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة ترامب تمهيدا لعزله، بحسب ما أعلنته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكان نص التقرير قد قال فيه القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي: "أشعر بقلق عميق من الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون، غير خاضع للاختلافات في الرأي، فهو أمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة، بحسب قوله.

ويتم حاليا مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حول سبب رفضه لأسابيع مشارك التقرير السري مع الكونجرس الأمريكي.