“داعش” يؤكد مقتل “البغدادي” ويعلن تعيين زعيم جديد خلفا له

أكد تنظيم “داعش”، اليوم الخميس، مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، والمتحدث باسمه، أبو الحسن المهاجر، بحسب ما ذكرته وكالة ”أعماق“، التابعة للتنظيم ذاته.

وأعلن “داعش” تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي، وأبو حمزة القرشي متحدثا باسم التنظيم خلفا للمهاجر.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، السبت الماضي، مقتل البغدادي في علمية للقوات الأمريكية، قبل أن يتم في وقت لاحق، تأكيد هويته، وفقا لما نتج عن الاختبارات المطابقة للـ ADN.