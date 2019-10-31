صامد غيلان: كلما انخفض سعر الأنترنت في المغرب رخص المحتوى

علق الإعلامي، صامد غلان، أمس الأربعاء، على موضوع رداءة جودة المحتوى في “الويب” المغربي، معتبرا أنه أصبح “رخيصا”.

ونشر صامد غلان على حسابه في موقع التواصل “أنستغرام”، منشورا، كتب فيه : “كلما رخص ثمن الأنترنت في المغرب كلما رخص المحتوى وا خيبتاه”.

وأضاف غيلان في منشوره: “من المهم الحصول على الحرية لكن الأهم هو القدرة على استعمالها، واستثمارها لما فيه خير لنا”.

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ولقي تعليق غيلان على المحتوى، وربطه بسعر الأنترنت، بعض الانتقادات، التي اعتبرته ينادي برفع سعر الأنترنت في المغرب، وهو ما دفعه إلى الخروج مرة أخرى للدفاع عن نفسه.

وقال غيلان: “كاين ناس انتقدو وقالو بلي بغيت ثمن الانترنت يرتفع.. لا راه كنهضر على جودة المحتوى، وكاين لي كيصنع محتوى تافه واخا يكون عندو الفلوس، وآخر يكسب ود واحترام الناس بالمحتوى الجيد الذي يقدمه واخا مفحالوش”.