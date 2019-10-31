اليابان: حريق يقضي على قصر من أبرز مواقع التراث العالمي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسبّب حريق في جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان، بتدمير قلعة "شوري" المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ضمن مواقع التراث العالمي، بعد أن أتت النيران على القاعة الرئيسية فيها، والتي يزيد عمرها على 500 عام.
واستمر الحريق في القلعة الخشبية، التي كانت ذات يوم قصرا وكانت تعدّ القلب الثقافي لمملكة ريوكيو التي ازدهرت من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، لمدة نحو 12 ساعة يوم الخميس قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه بعد الظهر.
وتعرضت القلعة لحرائق وأعيد بناؤها عدة مرات. ودمرت في المرة السابقة أثناء الحرب العالمية الثانية وكان إصلاحها رمزا على تعافي أوكيناوا التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح بعد ما شهدته من قتال عنيف بين القوات الأميركية واليابانية.
وقال حاكم أوكيناوا، ديني تاماكي، الذي قطع رحلة لكوريا الجنوبية بسبب الحريق "قلبي يمزقه الألم وأشعر بخسارة لا توصف"، وأضاف أنّه "وفي الوقت نفسه أشعر بقوة أنه يتعين علينا إعادة بناء قلعة شوري رمز مملكة ريوكيو وأحد مظاهر تاريخها وثقافتها".
وأظهرت لقطات تلفزيونية سكانا وسائحين بعضهم يبتهلون باكين وهم يتابعون تصاعد الدخان من أطلال صرح كان يوما قلعة حمراء تسر الناظرين.
وكتبت مديرة اليونسكو على "تويتر"، أودري أزولاي أنّها تهدي "مشاعر عميقة وتضامن صادق مع شعب اليابان... هذه خسارة للبشرية بأسرها".
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