غانتس يلتقي بممثلي "المشتركة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت القائمة المشتركة، مساء اليوم، الخميس، انتهاء الجلسة الخاصة بين رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، مع رئيس القائمة، النائب أيمن عودة ورئيس كتلة القائمة، النائب أحمد طيبي.

وذكرت "المشتركة" في بيان صدر عنها أن "الجلسة عقدت في تل أبيب، ضمن مساعي غانتس إلى تشكيل حكومته، علمًا بأنّ الاجتماع استمر قرابة الساعة".

وأضاف البيان أنه "تأتي الجلسة بعد حصول غانتس على التوكيل من رئيس الدولة لتشكيل حكومته".

وبحسب البيان "طرحت خلال الاجتماع القضايا الحارقة للمجتمع العربي وعلى رأسها قضايا العنف والجريمة، التخطيط والبناء والقضايا الاقتصادية والسياسية العامة".

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ولفت البيان إلى أن "عودة والطيبي أكدا على موقف القائمة المشتركة حول عملية سياسية حقيقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين".

وكان عودة قد صرّح بأن القائمة المشتركة حال دخلت في مفاوضات مع غانتس حول تشكيل الحكومة ستطالب بإلغاء "قانون كيمينتس"، الذي ينص على وضع آليات لتسريع هدم آلاف البيوت العربية، بذريعة "البناء غير المرخص"، ورفع قيمة الغرامات على أصحابها.

وقال عودة، إن القائمة المشتركة ستطالب أيضًا بإلغاء "قانون القومية" الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، ويشجع الاستيطان في الضفة الغربية، ويحصر "حق تقرير المصير" في إسرائيل على اليهود، ويعتبر "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

وأضاف أن القائمة ستطالب"غانتس كذلك بتغيير النهج السياسي للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين، إضافة إلى تعزيز مكافحة الجريمة المنتشرة في صفوف الفلسطينيين.

وتواجه إسرائيل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد جولتين انتخابيتين لم تأتيا بنتائج حاسمة توفر للأحزاب الإسرائيلية الفائزة أغلبية كافية في الكنيست لتشكيل ائتلاف حكومي.