نيويورك تايمز تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة البغدادي

مقرب من البغدادي جندته قوات سوريا الديمقراطية للوشاية بقائد داعش

الخميس 31 أكتوبر 2019

زعيم تنظيم داعش

كتب السعودية نيوز

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش، والذي قتل في عملية للقوات الأمريكية الخاصة مطلع هذا الأسبوع.



وحسبما كشفت مصادر م أمريكية مطلعة لـ"نيويورك تايمز"، قام أحد المقربين من "البغدادي" بالوشاية به وتقديم معلومات ساهمت في قتل زعيم داعش، مؤكدين أن داعش دفعت لعناصر تنظيم "حراس الدين" من أجل توفير الحماية لأبو بكر البغدادي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا حيث سيطرة عناصر القاعدة.

وظهرت تفاصيل جديدة عن عملية البغدادي، أمس الأربعاء، أفادت بإستيلاء الق القوات الأميركية تمكنت من الاستيلاء على عدد من الحواسيب والهواتف المحمولة في مجمع الذي قتل فيه البغدادي بقرية باريشا بإدلب.

وأمضى زعيم داعش الشهور الأخيرة في فيلا معزولة في القرية، الواقعة في المحافظة التي تسيطر عليها جماعات إرهابية، وتبتعد مئات الكيلومترات عن أراضي "الخلافة" المزعومة على الحدود بين سوريا والعراق.

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خلال هذا الفترة، بدأت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة مفاوضات مع مسلحي داعش المحاصرين في شرقي سوريا.

وأثناء هذه المفاوضات، طالب الدواعش بالمرور الآمن إلى إدلب، الأمر الذي أظهر أنهم ربما حصلوا على موطئ قدم هناك.

وقال المسؤولان الأميركيان، اللذان تحدثا شريطة عدم ذكر اسمهما، إن البغدادي وصل إلى المجمع السكني في بريشا في إدلب بحلول يوليو الماضي.

ولمدة ثلاثة أشهر ونصف، ظل البغدادي معزولا داخل المجمع، وعملت المخابرات الأميركية على المراقبة في المنطقة.

لكن واشنطن اعتبرت في البداية أنه من الخطر للغاية بالنسبة للقوات الخاصة أن تدخل بسبب وجود جماعات مرتبطة بالقاعدة، كما أن روسيا والحكومة السورية تسيطران على المجال الجوي.