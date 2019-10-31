"كيار" يتراجع إلى عاصفة مدارية و "مها" تتحول إعصاراً صباح الجمعة المقبلة

الخميس 31 أكتوبر 2019

كتب Advertisements متابعات_السعودية نيوز

تراجع الإعصار المداري "كيار"إلى عاصفة مدارية في غرب بحر العرب فيما تشكلت في جنوب شرق بحر العرب العاصفة المدارية"مها".



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن تستمر العاصفة المدارية "كيار" بالتحرك جنوب غرب باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث يتراجع إلى منخفض مداري ابتداءً من ليل الخميس، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 40 - 50 كم/س..بينما تستمر العاصفة المدارية "مها" بالتحرك شمال غرب باتجاه وسط بحر العرب، و تتعمق لتصبح إعصاراً مدارياً من الدرجة الأولى في الصباح الباكر من يوم الجمعة.

و ذكر المركز أن الإعصار المداري "كيار" يتراجع إلى عاصفة مدارية في غرب بحر العرب وموقعها عند خط عرض 18.1 درجة شمالاً وخط طول 60.1 درجة شرقاً وبسرعة 13 كم/س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 80 - 90 كم/س.. كما تشكلت في جنوب شرق بحر العرب عاصفة مدارية "مها"، عند خط عرض 11.8 شمالاً و خط طول 72.6 شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 90 – 100 كم/س.