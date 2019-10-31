عاجل.. مقتل العشرات من الحوثيين وتدمير آليات بغارات للتحالف في حجة

الخميس 31 أكتوبر 2019

كتب متابعات_السعودية نيوز

قتل وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف جوي لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وقالت مصادر خاص إن المقاتلات الحربية هاجمت، اليوم الخميس، تشرين الأول 31، 2019 حشودا حوثية في مزارع الجبر بمديرية عبس.

وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت، بالتزامن، غارات على تجمعات حوثية أخرى في منطقة المخافي التابعة لمديرية مستبأ بالمحافظة.

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وأكدت المصادر أن هجوما جويا ثالثا أسفر عن تدمير طقمين عسكريين للمليشيا شرق مديرية حرض في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وتشهد المديريات الثلاث، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.