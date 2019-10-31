شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تصدم الملايين من اليمنيين بهذه الصورة والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 كتب متابعات_السعودية نيوز صدم ملايين من أبناء الشعب اليمني، من استهتار الحوثيين بمكانة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، لدى المليشيا الحوثية.

Advertisements وقامت المليشيا بتحويل مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى موسم للجباية، وسرقة أموال الناس، تحت مظلة الاحتفال بتلك المناسبة. ولم تكتف بذلك بل قامت بتدنيس اسمه ووضعه ة علي ناقلات القمامة. وأبدى كثير من اليمنيين استياءهم من أن يوضع اسم اشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، علي العشرات من ناقلات النفايات والقذارات، في تصرف مشين، يكشف خداع هذه العصابة والمتاجرة باسم الرسول الكريم.



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