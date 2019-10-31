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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. شخصيات يمنية تتوافد للسعودية لحضور مراسيم توقيع ”اتفاق الرياض“ والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
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متابعات_السعودية نيوز
يستعد وفدا الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، للتوقيع، في وقت لاحق اليوم الخميس، على ”اتفاق الرياض“، خلال مراسيم احتفالية كبيرة، بالعاصمة السعودية، تحضرها شخصيات جنوبية، إلى جانب الحضور الرسمي والدولي.
وتمخض الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية عن محادثات استمرت أكثر من شهر في مدينة جدة، قبل أن يتفق الفرقاء على مسودة الاتفاق التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى قبل أيام.
وذكرت مصادر مطلعة أن التوقيع النهائي ”سيتم اليوم الخميس بحضور عدد من الأطراف والشخصيات ورؤساء مكونات جنوبية، فضلًا عن مسؤولين آخرين، وبحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث“.
وقالت المصادر ”إنه لم يتم إبلاغ أي من الوفود بالتوقيت الذي سيتم فيه التوقيع حتى الآن“؛ لكنها ”رجحت أن يكون ذلك في الفترة المسائية اليوم الخميس“.
وقال فؤاد راشد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري والذي حضر إلى الرياض بناءً على دعوة رسمية وجهت له للمشاركة في مراسيم التوقيع: ”تلقينا دعوة من المملكة العربية السعودية لحضور حفل التوقيع وسنحضر باذن الله تقديرًا لمكانة المملكة“.. بحسب “إرم نيوز“.
وأشار رادش إلى أن ”كل المكونات الجنوبية التي وجهت لها دعوات للحضور حضرت، إلى الرياض وأبرزها الحراك الثوري، وحضرموت الجامع، والحراك الجنوبي المشارك، والرابطة والائتلاف الوطني الجنوبي“.
من جانبه رحب علي الكثيري عضو وفد المجلس الانتقالي في الرياض ”بحضور شخصيات وقيادات مكونات جنوبية إلى الرياض لمباركة الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه اليوم بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية“
وقال الكثيري: ”اتفاق الرياض أطلق مرحلة جديدة تتوحد فيها الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية وإحباط المشروع التوسعي الإيراني وتعزيز الجهود لتأمين محافظات الجنوب وتوفير احتياجات أبنائها واستكمال بناء مؤسساتها والبدء في عمليات الإعمار وصولًا إلى تطبيق ما يصبو إليه شعبنا الجنوبي“.
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