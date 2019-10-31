شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يشن 3 غارات على مواقع للمليشيا في باقم الحدودية والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 كتب متابعات_السعودية نيوز جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تشرين الأول 31، 2019، قصفها مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية. واضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. Advertisements وأشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. وفي وقت سابق اليوم قتل واصيب عدد من مسلحي المليشيا بغارات جوية للتحالف في مديرية الحشوة بالمحافظة ذاتها. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في أكثر من محافظة خلال الساعات الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. التحالف يشن 3 غارات على مواقع للمليشيا في باقم الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.