المحويت.. المليشيا تلزم المواطنين بدفع مبالغ مالية لفعالية المولد

الخميس 31 أكتوبر 2019

كتب متابعات_السعودية نيوز

قالت مصادر محلية بمحافظة المحويت، إن مشرفي مليشيا الحوثي ارغموا المواطنين على دفع مبالغ مالية في إطار استغلالهم للمولد النبوي.



وذكرت المصادر أن المليشيا أرغمت المواطنين بمدينة المحويت، عاصمة المحافظة، بدفع مبلغ 2000 ريال أو تعليق قطع القماش الخضراء على منازلهم كما قامت بفرض 100الف ريال على كل تاجر في المدينة.

Advertisements

ولفتت المصادر الى أن الحوثيين الزموا مالكي المعارض والمحال التجارية بطلاء البوابات باللون الأخضر بالتزامن مع توزيع منشورات ورقية لشراء قماش ذي لونين أخضر وأبيض، وخياطته كقصاصات مترابطة ونشرها بالقرب من المنازل وفي الشوارع ،بالإضافة إلى طلاء السيارات والدراجات النارية، كما يحصل في إيران.

وكانت المليشيا ألزمت، ملاك المنشآت والمحال التجارية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، على عمل الشعارات والزينة الخاصة بفعالياتهم المسماه بـ“المولد النبوي”، في تقليد مستورد لما تشهده العاصمة الايرانية طهران.