إسرائيل تمنع برلمانيا ألمانيا من زيارة غزة

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، برلمانيا ألمانيا من دخول غزة لتفقد مشاريع بلاده في القطاع.



وأصدر أخيم كيسلر عضو البرلمان الألماني بيانا جاء فيه: إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبه للدخول لقطاع غزة دون تقديم أي مسوغات أو تبريرات.

وأشار إلى أن قرار المنع شمل أيضا الممثل الألماني العام في الأراضي الفلسطينية الذي كان يفترض أن يرافقه في الزيارة التي كانت تهدف لتفقد المؤسسات الإنسانية في غرة.

ووفق البيان، فإن الزيارة كان من المخطط أن تستغرق يومين يتخللها تفقد المؤسسات الحاصلة على التمويل الألماني من أجل تعزيز التعاون الإنمائي وتوفير الماء والرعاية الصحية.

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وقال كيسلر: "كممثل منتخب بشكل ديمقراطي من الشعب الألماني، أرفض هذه القيود المفروضة على حقي في زيارة المشاريع المدعومة من أموال دافعي الضرائب الألمان".

ودعا الحكومة الألمانية للاعتراض بشدة على الرفض المستمر للحكومة الإسرائيلية في إعطاء الوفود الألمانية تأشيرات السفر إلى قطاع غزة، متهما إسرائيل بمحاولة "إخفاء الوضع الكارثي في غزة عن أنظار العالم".

وانتقد أيضا القيود التي تفرضها إسرائيل على سفر المرضى وذويهم من قطاع غزة لمستشفيات القدس، قائلا: "من غير المقبول أن يمنع ذوو الأطفال الذين يعانون من السرطان من مرافقة أطفالهم خلال نقلهم من القطاع إلى القدس، حيث المكان الوحيد الذي يمكن أن يحصلوا فيه على علاج ملائم".

وأضاف: "يجب ألا تقوم إسرائيل بمنع وحرمان مرضى القطاع من الحضور في المواعيد الطبية المهمة للحصول على العلاج أو الجراحة نتيجة لعدم إعطائهم تصاريح السفر أو إعطاء التصريح في تاريخ يتجاوز الموعد الطبي".

وذكر أنه كان يعتزم زيارة محطة مياه بغزة مولتها الحكومة الألمانية، بهدف المساعدة في حل أزمة تلوث المياه في القطاع.