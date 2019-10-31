الزمالك يرحب بعودة كهربا

رحب نادي الزمالك المصري بعودة لاعبه السابق محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي رفض فيه فكرة فتح باب التفاوض معه.

ودخل كهربا في صدام مع إدارة ناديه نهاية الموسم الماضي، حيث أكد انتهاء تعاقده لينتقل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ويلعب معه ببطاقة دولية مؤقتة، رغم تأكيد إدارة النادي الأبيض على استمرار تعاقده.

وقال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، في تصريحات تلفزيونية إنه لا يمانع عودة كهربا إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبل، حال رغبته في ذلك.

ورفض أمير مرتضى بدء أي مفاوضات مع اللاعب، نافيا ما أشيع في وسائل الإعلام حول هذا الأمر، مؤكدا أن العودة لا بد أن تكون من خلال اللاعب نفسه.

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وتابع: "الزمالك نادٍ كبير، ولا يمكن أن يبدأ التفاوض مع كهربا، حتى لا يكون التعامل من جانب اللاعبين بعد ذلك بسياسة لي الذراع".

وتربط بعض التقارير اللاعب الدولي بالانتقال إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق البرتغالي.

وفي سياق مختلف، أكد المشرف العام على فريق الزمالك استبعاد فكرة التعاقد مع محمد عبدالعاطي، لاعب وسط فريق وادي دجلة المصري، بسبب المبالغة في المطالب المادية.

وأوضح: "عرضنا مليون دولار على نادي وادي دجلة للتعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي طلب ٥٠ مليون جنيه من أجل الاستغناء عن خدماته، وهو ما لا يمكننا دفعه".

ويبحث النادي الأبيض عن التعاقد مع لاعب جديد في مركز خط الوسط لتعويض لاعبه محمود عبدالعزيز، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.