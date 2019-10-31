حارس الأهلي المصري يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضمه

نفى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، وصول أي عرض رسمي من قبل مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة اليونايتد في التعاقد مع الحارس المصري، لا سيما بعد إصابة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في الفترة السابقة.

وأكد الشناوي، في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتلقَ أي عرض رسمي للانتقال إلى اليونايتد، رغم رغبته في الاحتراف بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعتبره الأقوى في العالم.

وفيما يخص احترافه في الفترة المقبلة، عقب الشناوي بقوله: "هناك وكالة أجنبية تحدثت معي بشأن تسويقي في أوروبا".

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وأكمل "تلقيت عرضا من تلك الوكالة للانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه".

وتابع "الجهاز الفني لفريق أستون فيلا سأل الثنائي المصري عني"، لافتاً إلى أن العروض توقفت خلال الوقت الراهن.

من ناحية أخرى أكد الشناوي أنه تلقى عرضاً من بيراميدز المصري مقابل ٢٥ مليون جنيه في الموسم الواحد على سبيل الإعارة، لافتاً إلى أن إدارة الأهلي تمسكت باستمراره مع الفريق.

وأضاف أن محمد يوسف، المدرب العام السابق لفريق الأهلي، أبلغه بأن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب رفض العرض.

وعن أسوأ لحظة في حياته، علق قائلا "مباراة صنداونز الجنوب أفريقي التي خسرها الفريق بخماسية"، متمنياً أن يلاقي الفريق نفسه مجدداً في المرحلة المقبلة من أجل رد الاعتبار.