ترامب يندد بالتصويت على إجراءات عزله: أكبر حملة مطاردة سياسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في تاريخ" الولايات المتحدة بعد أن صوت مجلس النواب رسميا على آلية إجراءات عزله.

وعلقت الملحقة الصحفية في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان، بأن آلية العزل "غير مشروعة"، وأكدت أن "الديمقراطيين يختارون كل يوم إهدار الوقت على (آلية) عزل زائفة، في محاولة ذات طابع سياسي فاضح للقضاء على الرئيس".

ووافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بالأغلبية على استمرار إجراءات النظر في عزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية قضية أوكرانيا.

وكتبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أنه بفضل هذا النص "سيتمكن الأمريكيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة".

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وكانت بيلوسي قررت في 24 سبتمبر/أيلول وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله "إجراءات عزل الرئيس" بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.

وفي هذا الاتصال، طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا.

لذلك يتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية، لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويبدي ترامب استياء واضحا، ويؤكد أن محادثته "لا مآخذ عليها"، وأن "انقلاباً" يستهدفه.

وأعاد ترامب نشر تغريدات داعمة له على موقع تويتر صباح الخميس، مصدرها محافظون يدعون إلى التجمع حول ترامب في وجه "مهزلة الديمقراطيين" الذين "لا يرغبون إلا في السعي إلى إلغاء انتخابات 2016".