لجنة سودانية لتسوية أوضاع دبلوماسيين فصلهم نظام البشير

قررت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، الخميس، تشكيل لجنة للنظر في تسوية أوضاع الدبلوماسيين الذين فصلهم تعسفيا نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منذ وصوله لسدة الحكم عام 1989.



وقالت وزارة الخارجية السودانية إن اللجنة تضم السفير صديق عبدالعزيز عبد الله، وكيل وزارة الخارجية رئيساً، والسفير عبد المنعم عثمان البيتي، مدير عام إدارة الموارد البشرية والمالية، نائباً ، والسفير معاش الفاتح عبد الله يوسف، وعمر الشيخ الحسين ممثلاً للمفصولين، والسفير أبوزيد الحسن، والمنجد عبد الله محمد عمر مدير شؤون العاملين، ممثلا لديوان شئون الخدمة.

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وأكدت أن مهام اللجنة تنحصر في جمع البيانات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من ۱۹۸۹ حتى تاريخه، ودراستها، وتقديم توصيات بشأنها لوزيرة الخارجية السودانية في موعد لا يتجاوز الثلاثة أسابيع من تاريخ نشر الإعلان.

وعلى مدى 30 عاماً مضت، استطاع النظام الإخواني السابق السيطرة على مفاصل الدولة السودانية ومؤسسات الخدمة المدنية عبر سياسة "التمكين" التي أحيل بموجبها الآلاف إلى المعاش واستبدالهم بعناصر من التنظيم الإخواني.

ومنذ نجاح الثورة السودانية في الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، تزايدت دعوات تطهير مؤسسات الخدمة المدنية والدولة من عناصر الإخوان.

وخلال الفترة الماضية، أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك حزمة قرارات بإقالة عدد من وكلاء الوزارات ومديري مؤسسات أخرى، وتحديداً في قطاعي النفط والكهرباء اللذين يسيطر عليهما النظام البائد بشكل كبير.