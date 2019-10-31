ولي العهد السعودي ورئيس نيجيريا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، أوجه التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار بين البلدين.

وتطرق لقاء ولي العهد السعودي والرئيس النيجيري إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، والسفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.

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وشارك من الجانب النيجيري، وزير الخارجية جوفري أونياما، وحكام ولايات "كاتسينا" أمينو بيلو مساري، و"كبي" أبوبكر عتيكو باقدو، "برنو" بابا غانا أومرا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أديني أديبايو، وسفير نيجيريا لدى المملكة عيسى محمد دودو.

وقبل أيام، التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة السعودي في الرياض وزير البترول النيجيري تيمبر سيلفا.

وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين دول أوبك + للمحافظة على استقرارها.

وشدد اللقاء على أهمية التعاون بين مختلف الدول المنتجة والمستهلكة لضمان استقرار الأسواق، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم.

ونجحت السعودية وروسيا في إحداث توافق تاريخي لخفض إنتاج النفط، بدأ مطلع 2017، وما زال متواصلاً حتى اليوم، لتعزيز الاستقرار في سوق الخام العالمية.