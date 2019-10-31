داعش الإرهابي يقر بمقتل البغدادي ويختار القرشي بديلا

أقر تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، بمقتل أبوبكر البغدادي، وأبوالحسن المهاجر المتحدث باسم التنظيم.



وأعلن أيضاً اختيار أبوإبراهيم الهاشمي القرشي لقيادة التنظيم الإرهابي، وأبوحمزة القرشي متحدثا باسم التنظيم، فيما لم تتوافر حتى اللحظة أي معلومات حول هذين الشخصين.







والأحد الماضي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن مقتل البغدادي استغرق ساعتين، وشارك فيه نحو 8 مروحيات، وأن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي له بعد مقتله مباشرة.



وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي لم يفقد أياً من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم "داعش"، لافتاً إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود ثم فجّر نفسه مع 3 من أطفاله.



وكشفت القيادة المركزية الأمريكية، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، تفاصيل خطة استهداف أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في إدلب السورية.

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وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، في مؤتمر صحفي بواشنطن، إنه تم إعداد خطة لاعتقال البغدادي أو قتله، وذلك بعد ورود معلومات عن مخبأه.



ولفت إلى أن خطة استهداف البغدادي اشتملت على 3 مراحل، وكانت الأولوية تتمثل في تفادي وقوع ضحايا مدنيين، موضحا أنه تم استخدام طائرات بدون طيار لتحديد موقع زعيم تنظيم داعش الإرهابي.





وأكد ماكنزي أنه تمت مطالبة من في المجمع السكني المستهدف بالاستسلام، إلا أن البغدادي لجأ إلى نفق برفقة 3 أطفال.



ونوه بأن المجمع السكني للبغدادي كان يضم أطفالا، وعملية الاستهداف أسفرت عن مقتل 6 من عناصر داعش، كاشفا دفن رفات زعيم داعش الإرهابي في البحر خلال 24 ساعة من مقتله.



وتوقع قائد القيادة المركزية الأمريكية أن ينفذ داعش عمليات انتقامية إرهابية لمقتل البغدادي، مؤكدا في الوقت نفسه أن التنظيم لن يتمكن من السيطرة على أي حقول نفطية في سوريا.

