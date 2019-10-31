انت الان تتابع تركيا تجري محادثات مع روسيا بشأن عودة عنصرا في النظام السوري لبلدهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده تجري الخميس محادثات مع روسيا بشأن عودة 18 شخصا تبيّن أنهم عناصر في قوات النظام السوري إلى سوريا.

ونقل حساب وزارة الدفاع التركية على تويتر عن أكار أنه "يجري حاليا التباحث مع الروس في تسليم 18 شخصا تبيّن أنهم عناصر في النظام".

وتابع أن اثنين من بينهم تلقيا العلاج في مستشفى تركي.

واحتجزت السلطات التركية على العناصر الثلاثاء على مقربة من منطقة رأس العين الحدودية خلال عمليات استطلاع.

وأجرت السلطات التركية تحقيقات لمعرفة إن كان ما يدّعونه صحيحا.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا أن تركيا لن تسمح أبدا للمقاتلين السوريين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين" بالبقاء عند الحدود السورية التركية بـ"زي (قوات) النظام".

وفي الشهر الماضي توصلت تركيا إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة وروسيا لإبعاد المقاتلين السوريين الأكراد عن المناطق الواقعة على طول الحدود مع سوريا، حيث تسعى لإقامة "منطقة آمنة" تنوي أن تعيد إليها نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري تستقبلهم حاليا.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "منظمة إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الفصيل الكردي المتمرد المحظور في تركيا.

ومن المقرر أن يبدأ الجمعة تسيير الدوريات التركية-الروسية المشتركة في المناطق القريبة من الحدود، بعدما أعلن الكرملين الثلاثاء أن المقاتلين السوريين الأكراد انسحبوا تنفيذا لبنود الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو.