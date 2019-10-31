انت الان تتابع الجيش الإسرائيلي: اخفاق محاولة لإسقاط إحدى طائراتنا المسيرة فوق لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية يوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.
ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان.
وذكر تلفزيون المنار نقلا عن بيان صادر عن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران أن الجماعة استهدفت طائرة مسيرة فوق جنوب لبنان ”بالأسلحة المناسبة“ مما أجبرها على مغادرة المجال الجوي يوم الخميس.
وتعهد حزب الله في أغسطس آب بإسقاط أي طائرات مسيرة إسرائيلية في المجال الجوي اللبناني بعد أن قامت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف منشأة تابعة للجماعة في بيروت.
وتصاعد التوتر بين الجانبين مع ضغط العقوبات الأمريكية على إيران التي تتهمها إسرائيل بمحاولة إقامة مصانع صواريخ دقيقة التوجيه لحزب الله في لبنان. ونفى حزب الله وجود مثل هذه المواقع.
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