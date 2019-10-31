ترامب: الصين وأمريكا ستعلنان عن موقع جديد لإبرام الاتفاق التجاري قريبا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين ستعلنان قريبا عن موقع جديد يوقع فيه مع نظيره الصيني شي جين بينغ ”المرحلة الأولى“ من الاتفاق التجاري بين البلدين بعدما ألغت تشيلي قمة مزمعة كان من المقرر عقدها في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وكتب ترامب على تويتر ”الصين والولايات المتحدة تعملان عن اختيار موقع جديد لتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، سيُعلن الموقع الجديد قريبا. الرئيس شي والرئيس ترامب سيوقعان الاتفاق!“.
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