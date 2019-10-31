حزب الله يعلن التصدي لطائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أفادت مصادر لبنانية محلية بإعلان حزب الله استهداف طائرة إسرائيلية بدون طيار، كانت تحلق في الأجواء اللبنانية وتم التصدي لها بصواريخ مضادة بدون إصابتها.

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وأفاد بيان حزب الله، أنه "واجه طائرة بدون طيار تابعة للعدو بالأسلحة المناسبة"، و"أجبرها على مغادرة المجال الجوي اللبناني".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنه سُمع صوت انفجار في المنطقة المحيطة ببلدة النبطية، التي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة إسرائيلية بدون طيار في الأراضي اللبنانية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على مزاعم لبنان بأن الطائرة بدون طيار قد أسقطت.