- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حزب الله يعلن التصدي لطائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أفادت مصادر لبنانية محلية بإعلان حزب الله استهداف طائرة إسرائيلية بدون طيار، كانت تحلق في الأجواء اللبنانية وتم التصدي لها بصواريخ مضادة بدون إصابتها.
وأفاد بيان حزب الله، أنه "واجه طائرة بدون طيار تابعة للعدو بالأسلحة المناسبة"، و"أجبرها على مغادرة المجال الجوي اللبناني".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنه سُمع صوت انفجار في المنطقة المحيطة ببلدة النبطية، التي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة إسرائيلية بدون طيار في الأراضي اللبنانية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على مزاعم لبنان بأن الطائرة بدون طيار قد أسقطت.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله يعلن التصدي لطائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.