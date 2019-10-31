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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية توقف صادراتها من السلع الإنسانية لإيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365
ذكرت وكالة أنباء (يونهاب)الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن صادرات سول من السلع الإنسانية إلى إيران قد توقفت بشكل فعلى،
بعد تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.
وأضافت الوكالة: "تواجه المعاملات المالية بين سول وطهران لشحنات المواد الغذائية والطبية صعوبات بالغة، بعد أن طلبت واشنطن مؤخرًا من سول إبلاغها بتفاصيل الصادرات". وكانت واشنطن شددت العقوبات المفروضة على البنك المركزى الإيرانى الشهر الماضي، مطالبةً بتقديم المعلومات الخاصة بالأعمال التجارية التى تقوم بها مع إيران. من جهته، أكد مسئول كورى، رفض الإفصاح عن هويته، أنه من المستحيل تقديم كل تفاصيل الأعمال التجارية إلى واشنطن فى كل مرة. وأدى قرار الولايات المتحدة فى شهر أبريل من هذا العام بإنهاء إعفاء كوريا الجنوبية وبعض الدول من العقوبات على واردات النفط الإيراني، إلى مواجهة الشركات الكورية الجنوبية صعوبات فى بيع الأنواع المختلفة من المنتجات الإنسانية مثل الأدوية والمعدات الطبية وغيرها إلى إيران، من خلال نظام المعاملات الثنائية باستخدام عملة الوون الكوري. يشار إلى أن البنك المركزى الإيرانى يمتلك حسابات مصرفية فى بنك أورى الكورى والبنك الصناعى الكورى بهدف تسديد مدفوعات واردات النفط والمنتجات التى لا تخضع للعقوبات. وقام مسئولون فى سول بزيارة واشنطن لطلب التعاون من أجل تصدير السلع الإنسانية إلى إيران فى يونيو الماضي.
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