شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحربي عن الجنود الإماراتيين: خرجوا من عدن بأجسادهم لكنهم باقون بأرواحهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 أبو ظبي عدن - الخليج 365 أكد الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الخميس، بأن الجنود الإماراتيين خرجوا من عدن بأجسادهم لكنهم باقون بأرواحهم.

وكتب الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ذهبوا بلا تردد وأثبتوا أن الدول لا تقاس بالحجم". وتابع "فإرادة الجندي الإماراتي سطرت بطولات وإنجازات ستُخلد في سجل التاريخ يدٌ تقاتل ويدٌ تضمد الجراح ويد تغيث المحتاج". Advertisements ومضى "خرجوا من عدن بأجسادهم لكنهم باقون بأرواحهم وبيض صنائعهم في قلب وضمير كل يمني شريف". وكان الحربي قد ذكر في تغريدة سابقة "عاد أبطال الإمارات إلى عرينهم شامخين الرؤوس بما حققوه من إنجاز في تحرير عدن وتأمينها". وقال "لتحل محلهم القوات السعودية، خير خلف لخير سلف". واختتم "وتستمر مسيرة التآزر بين السعودية والامارات لتحقيق أهداف التحالف العربي ولو كره الكارهون".

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