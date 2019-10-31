شكرا لقرائتكم بالي لغراهام: حذرنا مرارا من نوايا تركيا بعدم وقف عدوانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - علق مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية رداً على تغريدة في تويتر للسيناتور الأميركي ليندسي غراهام بقوله: "حذرنا مرارا من أنه لا توجد أي نية لدى تركيا لوقف الهجمات وأنها ستواصل الهجوم ما لم تراقب الولايات المتحدة تنفيذ وقف إطلاق النار".

وأضاف بالي "نأمل أن يظل مجلس الشيوخ والرئيس الأميركي ملتزمين بوعودهما".

تصريحات بالي جاءت ردا على تغريدة للسيناتور الأميركي ليندسي جراهام قال فيها "إذا استمر العدوان التركي على تل تمر وعين العرب (كوباني) والمناطق المسيحية والكردية فسيؤدي ذلك إلى قطع ما تبقى من العلاقات بين الكونغرس وتركيا"، وحث فيها تركيا "على التوقف ومحاولة إعادة ضبط العلاقة بطريقة من شأنها أن تكون مربحة للطرفين".

Advertisements

وسيّرت القوات الأميركية اليوم الخميس دورية على الحدود في شمال شرق سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قوّاتها من المنطقة في الشهر الجاري.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيّرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان (في محافظة الحسكة) متّجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، وهي منطقة كانت واشنطن تسيّر فيها دوريات قبل سحب قوّاتها من نقاط حدودية عدة مع تركيا.

بدوره، قال مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية وشاهد لوكالة "رويترز" إن قوة أميركية في عربات مدرعة نفذت دورية على الحدود السورية التركية اليوم. وقال الشاهد إنه رأى عربات مدرعة تحمل العلم الأميركي قرب الحدود. من جهته ذكر المصدر العسكري بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن الدوريات "لن تكون لمرة واحدة فقط".

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية لسوريا.